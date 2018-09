DEP Terry Colligan: desarrollador del extensor de memoria DOS/4GW

Muchos ya no recordaréis a Terrance “Terry” Colligan, el fundador de Rational Systems luego renombrada a Tenberry Software y que entre otras cosas desarrolló el extensor DOS DOS/4G que se recordaría por su versión recortada DOS/4GW incluida con Watcom C. Doom, Descent, Duke Nukem 3D, Mortal Kombat o Rise of the Robots entre otros fueron los títulos que explotaron toda la potencia de los 32 bits gracias al trabajo de Terry. Nacido un 25 de julio de 1947 en Arizona, había cumplido 70 años en el momento de fallecer...