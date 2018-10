Denuncio que el colegio profesional me obliga a comprar seguros a la hermana del secretario y me inhabilitan

Me colegio en el colegio de procuradores de Granada y les digo que no quiero pagar servicios voluntarios de vida y enfermedad. El secretario del colegio Domingo Mir Gómez me dice que o le compro seguros de vida y enfermedad a su empresa DOMINGO MIR SL que administra su hermana Rosa o me echa del colegio. Acreditamos el enriquecimiento de DOMINGO MIR que se lleva una comisión del 15 por ciento. La Dirección General de Seguros certifica que no hay obligación de comprarle esos seguros de vida a Rosa. Los jueces amparan el escándalo de corrupción