Denunciar un monólogo contra la violencia machista por "apología del maltrato"

A Pamela Palenciano su novio de juventud intentó matarla dos veces. Pero mucho antes de eso, ella aprendió que lo que duelen no son solo los golpes. Lo publicaba en su cuenta de Twitter tan sorprendida como preocupada: "Me están denunciando por hacer apología al maltrato, lo flipo". Pamela Palenciano (Andújar, 34 años) fue víctima de la violencia machista cuando era adolescente, aunque ella no fue consciente de la situación hasta que su psicóloga le dijo, "no solo duelen los golpes".