Demo de Gaysper en Godot

El objetivo de este articulo es mostraros un pequeño ejemplo(cutre) de lo que se puede hacer con Godot Engine, el motor de videojuegos libre que mas esta dando que hablar últimamente. El objetivo del juego es sencillo, recuperar todos los pins parentales que hay en el nivel(un total de 5) para que no puedan usarlos y pasarse el boss de final de fase para continuar el nivel siguiente, así hasta 4 niveles no hay mas, como veis una cutrez de juego(es importante tener los 5 pins parentales o no nos podremos pasar al siguiente nivel).