Dell Glover: la alucinante historia del hombre que reventó la industria musical tradicional desde dentro

3 meneos 102 clics

usuarios: 2 anónimos: 1 negativos: 1 compartir:

tecnología karma: 6

Esas descargas no oficiales, que predominaban en eMule y más tarde en los trackers de descargas Bittorrent, podían ser de discos que incluso aún no habían salido a la venta. Discos que se sacaban de la fábrica por sus propios trabajadores, que encontraban un negocio copiando esos discos para luego venderlos a las redes de descargas no oficiales. Y resulta que hubo un rey absoluto en ese negocio: Dell Glover.