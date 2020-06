La Delegación del Gobierno no actuará contra la manifestación antirracista pese a no respetar la distancia de seguridad

La Delegación del Gobierno en Madrid no tomará medidas contra la Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente en España (CNAAE), organizadores de la marcha contra el racismo por no respetar la distancia social que requiere ante la COVID19. Desde la Delegación se dió permiso para 200 personas. Desde Delegación de Gobierno se asegura que están a la espera de los informes internos de oficio, No se ha solicitado ninguna investigación especial y de momento no se han recibido denuncias. Algo que si ocurrió con las caceroladas de Núñez de Balboa