·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
Definición 48. Para @diablos_maiq
Médico borrachín y aficionado al medio ambiente.
1
meneos
65 clics
enviado
____
2 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Feindesland
Cumplido lo prometido a este comentario
www.meneame.net/story/definicion-46-chunga/c08#c-8
0
K
16
#2
Feindesland
*
Chat GPT no la ha sacado, ni d elejos.
Acaba de decir Dr. Eco y botánico.
0
K
16
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente