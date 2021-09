En defensa del voto rancio

Menéame siempre ha sido una web caracterizada por las geniales sugerencias de mejora de los meneantes, con un enfoque innovador y siempre acertado.

Por ello y a pesar de derrotas previas como la no implantación de la siempre solicitada categoría "gatitos" por la gran mayoría de la comunidad, propongo la creación del voto "rancio" para todos aquellos meneos indescriptibles, que ya sea por su caspa, su olor a naftalina o su dudoso gusto añejo, que no pueden clasificarse bajo ningún otro tipo de negativo. Es necesario para recoger la auténtica voluntad del meneante y no poner cortapisas a su expresión más primitiva, el negativo.

Un saludo desde mi sillón de cuero en capitoné, con mi copa de Soberano, el Farias, y aroma a Varon Dandy.