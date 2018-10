Si te digo la verdad, no veo mucho la utilidad. Creo que este dispositivo dará mucho que hablar por lo menos aquí, en Meneame :) Pues eso, un dedo robot que se conecta a nuestro smartphone y lo podemos utilizar para muchas cosas, acariciar, pulsar algo, de linterna y what ever. Como he dicho, no tiene mucha utilidad más allá de experimentar con robots y nuevas tecnologías.