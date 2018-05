¿Deberían exigir los partidos a sus cargos públicos un periodo mínimo de cotización?

Los hay por todas partes, y puedes encontrarlos en PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Chavales que no han trabajado un sólo día de su vida, entran en las juventudes del partido a los 20 años y, con su astucia, logran un cargo público (diputado, concejal...) que lleva un suculento sueldo aparejado. Algunos no han terminado sus carreras, y otros simplemente se han limitado a licenciarse pero sin conocer lo que es trabajar en la calle.

Muchos les llamamos "vividores de la política", y en mi caso lo hago no sólo por el rechazo abstracto que me provoca su situación, sino porque conozco personalmente a alguno y, hablando con él, he comprobado que su intención es vivir para siempre de esto, y se hace su composición de vida (hipoteca, gastos que va a asumir cuando tenga hijos...) partiendo de que siempre tendrá su sueldo ligado al partido.

Pues bien, yo pienso que todos los partidos deberían exigir a sus militantes un periodo mínimo de cotización a lo largo de su vida (pongamos diez años, aunque el número es discutible) antes de tener un cargo público vinculado al partido y vivir de él. Los motivos son los siguientes:

-Para ser un buen político deber ser independiente y actuar conforme a tu conciencia y valores, sin ser rehén de nadie. Si tienes tu trabajo fuera de la política, tu miedo a que te echen por plantar cara a las miserias internas del partido será menor. Si tu única fuente de sustento es el partido, el terror al hambre te volverá un esclavo de sus dirigentes.

-Para ser un buen político hay que conocer la calle. Y una forma estupenda de lograrlo es ganarte las habichuelas interactuando con el personal. Así sabes lo que cuestan las cosas y, de verdad, puedes ponerte en la piel del ciudadano medio. Así podrás empatizar de verdad con el autónomo que se mata por llegar a fin de mes, conocer sus necesidades, sentir sus frustraciones y pelear por él con la misma fuerza que si pelearas por ti mismo. Todo ello aparte de la impagable formación que conseguirás, tan útil o más que la obtenida en la universidad.

-Para que tus electores te respeten, es esencial que sepan que no has construido tu vida a costa suya. Que tu casa y tus muebles los has comprado con tu esfuerzo como trabajador, y que si estás en política es para generarles provecho, nunca para aprovecharte de ellos.

Así que yo no lo pensaría más e implementaría la medida, aunque ello provocase que un amplísimo porcentaje de los cargos públicos de los partidos no pudiesen renovar su cargo.