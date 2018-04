¿Debemos fiarnos ciegamente de los antropólogos?

Margaret Mead se convirtió en una figura de la antropología cuando en 1928 publicó Coming of age in Samoa, un trabajo en el que "demostraba" que los tabúes occidentales sobre el sexo estaban culturalmente condicionados en tanto que en las sociedades del Pacífico parecían no existir. Pero, ¿realmente lo demostraba o malinterpretó y se inventó buena parte de su estudio? en consecuencia ¿Podemos fiarnos de los antropólogos o por mucho método científico que pretendan utilizar al final sus prejuicios y ambiciones condicionan sus trabajos?