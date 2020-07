David Suárez, ante la petición de cárcel por su chiste: "Si crees en la libertad de expresión, defiéndela"

El cómico se pronuncia tras conocerse la solicitud de la Fiscalía de Madrid de un año y diez meses de cárcel por un mensaje "despectivo" contra las personas con síndrome de Down. El creador de 'Famosos y una vieja' defiende el humor negro y recalca: "La comedia no desahucia, no abusa, no coarta libertades, ni destruye derechos. La mala política, la demagogia y la manipulación, sí".