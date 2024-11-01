Dando vueltas. El sabio que no leyó.

Va dedicada a... él ya sabe quién es.

En una antigua universidad europea, de muros de piedra y aulas frías, donde el saber se transmitía con solemnidad y autoridad, comenzó a circular un libro extraño. Era reciente, aunque su autor ya no vivía. Su título, De revolutionibus, despertaba curiosidad y recelo a partes iguales.

El rumor crecía: aquel texto afirmaba que la Tierra no ocupaba el centro del universo.

En una de las cátedras más prestigiosas enseñaba un doctor anciano, respetado por generaciones. Su voz era ley entre los estudiantes, y su conocimiento parecía inagotable. Cuando se mencionaba el libro, fruncía el ceño.

—Ideas peligrosas —decía—. Contradicen lo que sabemos desde hace siglos.

Nunca lo había leído, pero no lo consideraba necesario.

Entre sus alumnos había un joven aplicado, inquieto y metódico. Había conseguido una copia del libro y lo había estudiado con atención. No todo le resultaba claro, pero encontraba en sus páginas una coherencia difícil de ignorar.

Un día, reuniendo valor, se acercó al profesor.

—Maestro, me gustaría proponerle un debate —dijo con respeto—. Yo defenderé las ideas del libro, y usted podrá refutarlas. Será una oportunidad de aprendizaje para mí y mis compañeros estudiantes.

El aula enmudeció. El anciano lo miró fijamente. No había arrogancia en el joven, solo deseo de comprender.

Pasaron unos segundos largos.

—No puedo aceptar —respondió finalmente el profesor.

Hubo murmullos. Aquella negativa era inesperada.

El estudiante insistió con cautela:

—¿No considera útil confrontar argumentos?

El anciano suspiró. Por primera vez, su voz perdió firmeza.

—No puedo debatir sobre lo que no conozco —admitió—. No he leído ese libro. Solo sé que contradice todo aquello que he enseñado durante años.

El silencio fue aún más profundo.

No era una derrota en el sentido habitual. No había discusión, ni vencedor. Pero algo cambió en aquel instante.

El joven comprendió que incluso las mentes más respetadas pueden quedar atrapadas en sus propias certezas.

Y el profesor, quizá por primera vez en mucho tiempo, se enfrentó a una idea incómoda: que el conocimiento no se protege rechazando lo nuevo, sino examinándolo.

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La historia es totalmente apócrifa e inventada, pero espero que muestre la importancia de los sesgos de conocimiento que nos llevan a rechazar ideas sin conocerlas a fondo, y los peligros de la falacia de autoridad.