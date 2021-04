"Me culparon por bloquear el canal de Suez": Marwa Elselehdar, la primera mujer capitana de Egipto

Se había difundido la noticia de que un enorme buque carguero, el Ever Given, se había atascado en el canal de Suez, bloqueando una de las principales rutas marítimas del mundo. Pero mientras revisaba su teléfono, comenzó a leer varios rumores en internet que decían que ella era la culpable. "Me sorprendió", dice Marwa, quien es la primera mujer capitán de barco de Egipto. En el momento del bloqueo de Suez, Elselehdar estaba trabajando como primera oficial, al mando del Aida IV, a cientos de kilómetros de distancia en Alejandría.