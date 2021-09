Cuarto programa: entrevista a @patchgirl, una de las dos @admin oficiales de Menéame

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Me pide @patchgirl que deje claro que las declaraciones que hace en la entrevista son su opinión. No es la opinión de Menéame. Le quiero dar las gracias por hablar con el podcast de |Meneantes, y responder a los usuarios que le plantearon las preguntas.

Vayan por delante también mis disculpas por la calidad del sonido, y por no haber podido hacer todas las preguntas que planteabais en los comentarios. Sirvan como excusa mi escasez de recursos, conocimientos y tiempo. Relacionada: www.meneame.net/m/Meneantes/entrevista-patchgirl-admin-oficial-meneame

Podéis escuchar aquí el cuarto programa de |Meneantes que contiene la entrevista: open.spotify.com/episode/2MIsWyqtVL2W5q896KDiEM

En la entrevista hablamos fundamentalmente de Menéame desde su punto de vista: @admins oficiales y no oficiales, strikes, José el Finanzas, el nuevo diseño y hasta una primicia.

La primicia es que Menéame estrena este viernes canal de Twitch dónde se hablará con miembros de la plantilla. Patricia nos ha dicho que va a intentar con fuerza, que en esta primera retransmisión de Twitch este @dseijo. Y que si no puede ser, irán los creadores del nuevo diseño de Menéame. Imagino que a través del chat de Twitch podréis hacer vuestras preguntas.

Y ya sabéis... si no quedáis contentos:

KEEP CALM AND WRITE ON