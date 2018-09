Cuánto han subido las temperaturas en tu ciudad desde que naciste: esta web te muestra la cruda realidad

¿En tu ciudad de nacimiento siempre ha hecho tanto calor? En varios casos, la respuesta probablemente es no. Lamentablemente, esto no tiene pinta de cambiar en el futuro debido al cambio climático provocado por los humanos. No obstante, ahora puedes ver cuánto han cambiado las temperaturas en tu ciudad en este proyecto del New York Times y el Climate Impact Lab, un grupo de científicos del clima, economistas o analistas de datos de varias universidades y centros de investigación. [vía gizmodo]