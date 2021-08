Con la excusa del 30 aniversario de Hobby Consolas, últimamente me han entrevistado unas cuantas veces. Me formulan, de manera bastante recurrente, un par de preguntas que siempre me dejan pensando... Una de ellas (ya os hablaré de la otra en otra ocasión), es que qué opino sobre las notas, sobre puntuar los juegos. Pues, siendo directa, no me gusta, pero hay que hacerlo. Me explico.