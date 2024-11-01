La primera vez que recibí una carta de Hacienda diciendo que cerraban la inspección de inmediato, dándome la razón en todo y con una sanción de cero Euros, porque todo estaba en orden, pensé en llevarla a enmarcar. Siempre que me habían pedido papeles habían encontrado esta o aquella chorradilla, que se convertía en una sanción pequeña, pero joditiva, por omitir tal dato, por incluir tal gasto que ellos consideraban personal, o por cosas así. Casi me parecía lo normal y hasta lo daba por bueno, por aquello de que los lucios sirven para que no se duerman los peces en el lago. Vale.

Sin embargo, en seis meses he tenido tres inspecciones, y las tres han acabado con la milagrosa carta de que todo está en orden, lo que ya me empìeza a parecer sospechoso, además de una putada de órdago, porque una inspección consume mucho tiempo efectivo de trabajo, líos, preocupciones y una disminución real del negocio. Y encima me entero de que no me pasa sólo a mí, por lo que sea, sino que está siendo generalizado, y con peticiones un poco surrealistas en cuanto a la documentación. A una de las señoras a las que ayudo con sus casas rurales, en el quinto carajo, le han pedido, por ejemplo, las escrituras de propiedad de la casa, después de veinte años abierta. No el listado de ingresos, o lo que sale de plataformas como Booking o Airbnb, que sería lo normal, sino las puñeteras escrrituras notariales. A un dentista, en vez de la facturación y su concordancia con los empleados y demás, la factura de un instrumental comprado hace diez años. Rarísimo. A una academia de idiomas, la factura de la licencia d eun programa.... Todo así.

¿No será que las inspecciones las están iniciando con el uso de algún tipo d einteligencia artificial, medio idiota, que dispara a voleo porque los gastos, los proiblemas y las molestias se los lleva el ciudadano y a la Agencia Tributaria no le cuesta bnada mandar cartas a lo loco para luego cerrar ñlas inspecciones sin ningún resultado?

Porque antes, trabajabas tú y trabajaban ellos con el papelo, pero ahora parece que han descubierto la panacea de que te comas tú todos los jaleos y disparan a bulto, con pólvora del rey, a ver lo que sale.

Por supuesto, esto es un despropósito y un abuso, y si a un juez se le puede sancionar por disctr sentencias con la IA, habría que hacer algo para que Hacienda no haga inspecciones idiotas con la IA, acosando al ciudadano sin ningún motivo real. Si no, lo siguiente va a ser que se presente la Policía ne tu casa, con una orden de registro generada por la IA, para ver si tienes drogas en casa, o dos plantas de maría, o tres discos pirateados, o los que les salga de los huevos.

Porque sí. Por probar. Porque más vale prevenir, oye. Total, la casa patas arriba te la ponen a ti, ¿no?