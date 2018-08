Cuando querer no es poder: el duelo de la maternidad

El 30% de las mujeres nacidas a partir de 1975 no serán madres nunca. La precariedad laboral, los problemas económicos y las dificultades para consolidar una pareja estable condicionan la decisión de tener hijos en nuestro país. ‘‘No puedo más. No quiero seguir con esto. Paro”. Así fue como Gloria Labay asumió que jamás sería madre. Habían sido siete años de su vida en los que el deseo de tener hijos –y la frustración por no conseguirlo– devoraron todo lo demás. Siete años en los que intentó quedarse embarazada de forma natural