Cuando nos dimos cuenta de que Estados Unidos ya no es una democracia, es una oligarquía

Muchos liberales aducirán que lo importante no es que no haya desigualdad, sino que no haya pobreza. Pero es que Estados Unidos tiene el doble de pobreza infantil, proporcionalmente, que la media de países industrializados. Puntúa peor en todos los aspectos: obesidad, homidicios, esperanza de vida, muertes durante el parto, etc. En 2021, 6.392 personas murieron de sobredosis en toda la Unión Europea, por ejemplo. Con 110 millones de habitantes menos, en EEUU fallecieron de sobredosis 106.699 personas en el mismo periodo. 17 veces más.