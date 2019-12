Cuando menéame ni disimula su censura ideológica

Bueno, como vuelvo a tener suficiente karma como para publicar y escribir aquí después de mi último descarado e inverosímil strike ideológico, bueno, los moderadores/administradores prefieren llamarlo "por incitación al odio" puesto que no tienen ni tan siquiera la valentía suficiente como para admitir que lo que hacen en este sitio no es ni mas ni menos que aplicar censura ideológica.

Antes de seguir hablando, os expongo el mensaje que me costó el strike: "Pues me parece muy bien, a la vez que me apena ver que no exista ningún partido de izquierdas que se sume a la iniciativa... luego se extrañan si pierden votantes..." el comentario estaba relacionado con un envío en el que el Ciudadanos, PP y VOX presentaron una moción en el Espinar para la derrogación de la infame LIVG que a todas luces debería ser inconstitucional.

Al que le interese cotillear le dejo el enlace del meneo: www.meneame.net/c/28330842

Y si, anteriormente mencioné que fue mi último strike, puesto que no ha sido el primero, el primero si bien también fue descarado, puedo entender que algún moderador o administrador con piel muy sensible y sobre todo mente malévola tal vez fuera capaz de haber interpretado racismo del siguiente mensaje:

"maldia.es otra vez haciendo de las suyas, 3 españoles nacionalizados pero no de origen español... así que no se que bulo desmienten, y no voy a ser yo la que ponga las fotos aquí, pero cualquiera puede buscar fácilmente las fotos de los individuos y ver que tienen una pinta de españoles "que te cagas".

Lo que ya no se puede entender es que sigan viendo racismo cuando justo dos mensajes mas abajo contestando a otro usuario también mal pensado (o seguramente troll) que preguntaba si entonces el problema es la raza del individuo le contesté lo siguente:

NO, la raza de los individuos no es problema de nada!!

La cultura y educación recibida si que tiene toda la culpa.

Aún suponiendo que hubiesen venido a España desde muy pequeños o que incluso hubiesen nacido en España de poco sirve si por su entorno (familia, vecinos, amistades, etc..) reciben una educación y unos valores que no son propios de una sociedad desarrollada.

Pero bueno, no hice mucho caso y seguí como si nada en el fondo simplemente quería pensar que había sido un moderador/admin algo incompetente que mal interpretó mi mensaje y que ni tan siquiera se molestó en leer la conversación.

También según el panel recibí un segundo strike pero no me aparece en ningún lado, supongo que también fué un moderador que me tiene simpatía y tal vez el mismo u otro moderador vio que era demasiado descarado y me quitó el segundo strike, cosa que explicaría que un día de repente sin conocer el motivo me bajó mi karma a 6... y luego me salía algo como limitación de karma, por lo que no recibía el karma que me correspondía, respecto al karma también he estado viendo constantemente cosas tan surrealistas como que menéame me bajaba mas de 3 puntos el karma por "exceso de votos negativos" cuando incluso en varias de esas ocasiones únicamente y exclusivamente había votado negativament e a usuarios que me habían lanzado a mi persona u a otro usuario insultos directos y/o descalificaciones, yo con el karma mermado, para mas incredibilidad cuando veía que me pasaba frecuentemente me fijaba un poco mas y comprobaba como dichos usuarios que propició los insultos seguía con su karma intacto. Por lo visto únicamente se penaliza a los disidentes y no a los que siguen la línea ideológica de menéame (que todos sabemos cual es).

Pero bueno, ya sabemos que aquí no se ve incitación de odio con los que constantemente llaman fachas, con los que insultan a cierto sector de la población incluso ni tan siquiera con los que insultan al 50% de la población masculina, que hoy mismo se le culpe a un partido y sus votantes de un intento de atentado (bueno, ahora que se ha descubierto que no ha sido un fascista de atentado ha pasado a gamberrada al descubrirse que la granada la tiró un magrebí y no un racista)... no, eso no es incitación al odio, que va...

Y que conste que en lo personal tampoco censuraría dichos mensajes a los que hago referencia ahora, pero ya que los moderadores teneis la piel tan fina con unas cosas, por lo menos para ser coherentes podríais disimular un poco y censurar por lo menos las burradas que vemos de "los vuestros", así tal vez ni estaría escribiendo esto, simplemente pensaría que aquí sois unos tikismikis con la piel ultra fina.

Dicho esto, sinceramente no se si seguiré participando asiduamente en este sitio, al menos de momento mis ganas son mínimas, posiblemente haga como hoy enviar o menear cosas que no suelen gustar aquí, y que cuando los negativizadores de siempre duermen aportan algo de variedad a las monótonas portadas de menéame. Bueno, eso si no me hacen un ban permanente que tal vez este mensaje les motive a ello.