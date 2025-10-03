·
Cuando beber te hacía fuerte
#4
#3
circa
1934
www.londonmuseum.org.uk/collections/v/object-738670/guinness-for-stren
»
MoñecoTeDrapo
2025-10-03 17:32:43
#1
: «Luego aprendes que en la minería inglesa la gente prefería comer cerveza qué comer y se te pasa.»
Katos
2025-10-03 16:50:13
#2
: «#1 Normal. Yo no bebo alcohol y si tuviera que elegir entre una cerveza y la gastronomía inglesa no sabría qué decirte.
»
Khadgar
2025-10-03 17:01:14
#1
Katos
Luego aprendes que en la minería inglesa la gente prefería comer cerveza qué comer y se te pasa.
3
K
51
#2
Khadgar
*
#1
Normal. Yo no bebo alcohol y si tuviera que elegir entre una cerveza y la gastronomía inglesa no sabría qué decirte.
1
K
21
#3
keizal
#0
¿Sabes de qué año puede ser, más o menos, esa ilustración?
0
K
20
#4
MoñecoTeDrapo
*
#3
circa
1934
www.londonmuseum.org.uk/collections/v/object-738670/guinness-for-stren
2
K
52
#5
keizal
#4
Gracias.
0
K
20
#6
Feindesland
#4
gracias
0
K
20
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
