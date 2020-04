Cuando el abuso de poder somos nosotros (Administración de menéame)

Llevo casi 15 años en Menéame, si en mi cuenta refleja menos debido a las consecuencias cataclismicas de las listas de usuarios que en 2009 desembocaron en lo que los viejos conocemos como “el BanDay”. Yo diría que soy un usuario medio, comento de vez en cuando, subo noticias de higos a brevas y, en general, no busco enfrentamientos directos sino más bien expresar opiniones o hacer algún comentario jocoso.

Podría escribir un post de varias paginas hablando de la transición a los largo de estos años de la página de tener un profundo corte tecnológico que se jactaba de sus diferencias con forocoches, a estar monopolizada por la política. De ser un club de amiguetes de diferentes opiniones, a una lucha de pensamiento únicos. Pero no lo voy a hacer porque de esos artículos ya hay muchos, algunos mejores que el que yo podría producir.

Lamentablemente muchos de esos artículos los han escrito usuarios con solera que abandonaban la página. Otros se fueron sin hacer ruido. En esos articulo siempre hay un tema que se repite: las “pandillas” de usuarios, y los administradores y su abuso de poder. Yo, que soy un poco de “vive y deja vivir” pues me dan igual los dos. Además, en el caso administradores, ni siquiera entiendo muy bien quien querría serlo si en realidad esto debería administrarse solo… hasta hoy, cuando uno ha decidido mostrarme en todo su esplendor porqué tantos achacan a la administración parte de la decadencia de Meneame.

Como ya he dicho, yo entiendo Meneame como una página que se administra sola: es una página de opinión y por tanto cualquier intromisión debe ser medida con mucha cautela. Esta mañana subí una noticia sobre el COVID19... porque hay pocas. Concretamente esta: www.meneame.net/m/actualidad/incremento-casos-covid19-singapur-revela- el caso es que me pareció interesante la noticia porque refleja al mismo tiempo la realidad de Singapur, que normalmente es el ejemplo liberal de economía, con las razones de la tercera ola de pandemia en un país que la tenía controlada. Así que, aún llevando varios meses sin subir nada, decidí compartir la noticia y traduje la entradilla para ayudar a su interpretación. Un usuario habitual del Washington Post no podía acceder a la noticia porque ya había leído demasiadas, así que le proporcione un enlace que, si bien no era la fuente original, permitía leerlo.

Lo que paso a continuación lo podéis leer en los comentarios, pero básicamente se resume en que @zoezoe la tumba porque le contesto “borde” en un comentario. No porque la noticia fuese invalida, no porque incumpliese normas, sino porque “no le gusta como le he mirado”, que habría sido si estuviéramos en una discoteca. Y no es la primera vez, el historial de @zoezoe es una bonita recopilación de bullying a otros usuarios y de acusaciones infundadas de “duplicidad”.

Y es que lamentablemente es lo que ha pasado, que a un segurata no le ha gustado como lo he mirado. Y, de repente, he visto reflejada esa actitud tan deleznable de la que nos quejamos aquí, la de personas (políticos, policías, jueces...) con más poder que capacidad para manejarlo. Como digo en mi comentario de la noticia, sé que no va a haber reacción por parte de Meneame porque “¡Es compañero, coño!” y para algunos parece que una de las ventajas de ser administrador es poder hacer bullying pero, sinceramente, es una pena ver como Meneame con el tiempo se ha convertido en un reflejo de problemas mucho más serios. Porque, al final, esto es una tontería: que esta noticia sea tumbada por la mala praxis de un administrador no tiene impacto alguno. Pero da pena ver el reflejo de problemas mucho mayores en una mala gestión y consecuente decadencia de una red social.

Ahora va el granito de arena, cómo reparar esto si hubiese ganas de hacerlo. Pues haciendo lo que se hace en el mundo real (tm): controlar al que controla. Es un error pensar que los administradores son seres de luz o la última autoridad de la página y no los usuarios. No solo hay manzanas podridas entre los administradores, gente que no sabe entender su papel, sino que además alimentan la idea en los usuarios (entre los que me incluyo) de que todo el cesto está podrido. Los administradores y sus acciones deberían ser escrutinizadas por los usuarios, que al final deberían de ser los que dictasen la dirección de la página. E igualmente que una salida de tono de un usuario deriva en un strike, el mal uso de poder de un administrador debería ser motivo de retírale la confianza. Quizás, y digo, solo quizás, si esto se hiciera de manera transparente, evitaríamos el que la pataleta de un admin derive en la huida de aquellos usuarios que aportan algo (entre los que no me incluyo, esta es la última noticia que envío, que yo no tengo tiempo para lidiar con estas mierdas), porque, al final, esta página y su calidad depende únicamente de ellos.