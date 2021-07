¿Cuál es el país que no volverá a visitar? AskReddit preguntó...y España sale muy bien en la foto

El 17 de julio se lanzó la pregunta: "What is one country that you will never visit again?" en AskReddit , uno de los subreddit más populares (33 millones de miembros) que se presenta como un lugar para hacer y responder preguntas que invitan a la reflexión. www.reddit.com/r/AskReddit/comments/om38bx/what_is_one_country_that_yo

Por el elevado número de respuestas, el gran número de votos y la redifusión en otras comunidades de Reddit, es aconsejable revisar lo que allí se ha comentado. Especialmente con los ojos puestos en las menciones a España, que tanto necesita el turismo para su economía.

En otro de los subreddits más populares donde esta pregunta ha tenido eco, Data is beautiful (16 millones de miembros), se presenta la información obtenida en un mapa donde ya se intuye que España está entre los menos votados para esta pregunta: www.reddit.com/r/dataisbeautiful/comments/omr3x4/oc_what_is_one_countr

Uno de los comentarios compara el resultado de esta votación con el ranking de turismo mundial, obtenido de Wikipedia en.wikipedia.org/wiki/World_Tourism_rankings, con el siguiente comentario (traducido): "la comparación de ambos parece decir cosas buenas sobre España. #2 en las visitas, que rara vez se arrepienten".