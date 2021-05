La crítica de los expertos al ver cómo han desinfectado Las Ventas frente a la Covid

José Manuel Bautista, bioquímico y biólogo molecular:"Por favor, no hagan el ridículo. En las piedras al sol no hay virus y menos después de un año de no usarse. Este circo confunde a la gente. El virus se transmite por el aire de persona a persona". Profesor de Química en la Universidad de A Coruña Moisés Canle se ha llevado las manos a la cabeza al ver las imágenes de Las Ventas: "Cómo gastar dinero público, contaminar, confundir y alarmar a la ciudadanía todo a la vez. Es malo ser ignorante, pero mucho peor no querer dejar de serlo".