Cristina, la exconcejal de CiU que humilló a una camarera por usar el castellano

En una cadena de mensajes, Cristina Torrent señaló públicamente con textos hirientes a una camarera del establecimiento por dirigirse a ella en castellano (la empleada era de origen brasileño y no entendía el catalán). Además, el bodeguero tuvo que presenciar cómo la secesionista llamaba "trogloditas" a sus clientes. La activista independentista ha indicado que "no se arrepiente de lo sucedido", de que "lo ha hecho anteriormente" y de que "lo volverá a hacer". "No se trata de supremacismo, sino de usar el catalán socialmente".