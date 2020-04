Crisis del coronavirus: no la están gestionando los mejores, pero sí los menos malos

Hay dos factores determinantes para valorar la gestión de la crisis del coronavirus: prevención de la pandemia y reacción frente a la misma.

Respecto a la prevención, soy crítico con la actuación del gobierno. El 6 de marzo teníamos 345 casos activos en España, y el 7 de marzo 430 casos, como podéis ver en este gráfico www.eldiario.es/sociedad/MAPA-coronavirus-Espana-comunidades-autonomas

La progresión era evidente, y aunque no parezcan números muy altos, el precedente italiano clamaba al cielo, y estaba plenamente acreditado que la gran mayoría no eran casos importados sino de transmisión local. En Italia también empezaron con 300 casos y, en los primeros días de marzo, los contagiados se contaban por miles (casi 4000 el 6 de marzo, aparte de las decenas de miles en China). Era obvio que, si no se hacía algo contundente y drástico cuando la cifra de contagiados aún era pequeña, acabaríamos igual.

Fue una negligencia permitir que ese fin de semana se celebraran partidos de fútbol, conciertos, mítines, manifestaciones y aglomeraciones de millones de españoles en los cientos de miles de pubs, discotecas y bares. Sólo los sectarios hablan exclusivamente del 8M, evidenciando sus fobias hacia el feminismo. Yo hablo de todo: de los cientos de miles que se concentraron en esas manifestaciones y de los millones que se apelotonaron en el resto de eventos.

Al contrario de lo que hizo España, otros países cortaron de raíz los eventos públicos y limitaron la movilidad de sus ciudadanos cuando todavía tenían unos pocos centenares de contagiados. El sentido común lo pedía, pero aquí no se hizo hasta que la cifra de contagiados rozaba los 8000 (como tampoco se hizo en Francia o la propia Italia, aunque otros países del norte de Europa como Noruega se anticiparon pese a tener un número muy pequeño de contagiados www.newtral.es/noruega-coronavirus-medidas/20200325/).

También fue irresponsable no cerrar totalmente la economía como hizo Italia, limitándola a actividades esenciales y, solamente cuando las decenas de miles de casos evidenciaban el descontrol de la pandemia, dar un permiso retribuido de 15 días a los trabajadores no esenciales que acabó demasiado pronto. Italia sigue manteniendo hoy toda su actividad económica no esencial paralizada, pese a tener un número de contagiados y víctimas inferior al español.

Ahora bien ¿Qué habría hecho la alternativa de PP-Vox? Lo mismo que Trump y Bolsonaro. Si hay algo que caracteriza a los gobiernos de derecha-ultraderecha populista es que anteponen la economía (o más bien los intereses económicos de los poderosos) a cualquier otro valor. Estamos viendo a Bolsonaro rechazar con uñas y dientes el cierre de Brasil pese al colapso sanitario y el crecimiento descontrolado de los contagios. Estamos viendo a Trump llamando a sus simpatizantes a romper el confinamiento acudiendo con armas a las manifestaciones ilegales convocadas a tal efecto elpais.com/sociedad/2020-04-17/trump-apoya-la-llamada-a-liberar-los-es . Y aquí Vox pedía, el 16 de marzo, que se levantaran las restricciones del estado de alarma a los comercios www.elmundo.es/espana/2020/03/16/5e6fab36fc6c83ad3d8b4624.html

Por tal motivo, y siendo muy crítico con la gestión del gobierno en esa fase preventiva, tengo la convicción de que con la coalición PP-Vox habría sido algo mucho más parecido a lo que están viviendo norteamericanos y brasileños.

Yendo ahora a la fase reactiva, tengo la absoluta certeza de que este gobierno la está gestionando infinitamente mejor que la alternativa. Básicamente porque, con la coalición derecha-ultraderecha, no tendríamos el grueso de las medidas sociales que van a ser vitales para que la gente sobreviva. Los furibundos ataques de Ayuso y cia contra el ingreso mínimo vital así lo atestiguan www.lavanguardia.com/politica/20200418/48586514044/ayuso-rechaza-renta

Es obvio para cualquiera que hay millones de españoles sin fuente alguna de sustento a raíz de la crisis. Gente que trabajaba en negro porque su jefe no quería hacerles contrato, parados de larga duración, gente despedida sin cotizaciones suficientes para cobrar el desempleo ordinario y cuyo sector de actividad va a permanecer parado durante al menos 6 meses...y el PP rechaza el ingreso mínimo vital ¿De qué pretenden que vivan esas personas? No les importa.

También debemos a los recortes sanitarios de la derecha el hecho de que no hubiese respiradores ni camas de UCI bastantes para todos los enfermos y se tomasen medidas tan inhumanas como priorizar por edad el acceso a tales recursos. En Alemania, que nos cuadruplica en camas de UCI por cada 100.000 habitantes, no se dieron esos problemas, y tal vez por ello su mortalidad es tremendamente inferior.

Entrando ahora en el apartado de derechos civiles y libertades individuales, me parece bochornoso que el gobierno instruya a la guardia civil para que localice noticias negativas para la imagen de las "instituciones de gobierno". No es misión de ese cuerpo ejercer de asesor de imagen de nadie, sino perseguir exclusivamente delitos. También soy crítico con las supuestas leyes de persecución de fake news que, como ya he dicho, no son necesarias porque nuestro código penal ya las castiga suficientemente www.meneame.net/m/Artículos/no-haceis-etica-hacedlo-instinto-superviv

Pero ¿Creéis que se habrían respetado más nuestras libertades con un gobierno sostenido por el PP, autor de la ley mordaza, y Vox, que ha pedido abiertamente ilegalizar partidos democráticos como el PNV www.vozpopuli.com/paisvasco/Vox-ilegalizar-PNV-Pais-Vasco-elecciones_0 y, al más puro estilo Trump, impide la entrada a sus ruedas de prensa a cualquier medio crítico con su política, incluso si es de centro-derecha www.elespanol.com/espana/politica/20191111/vox-mantiene-espanol-impide? La respuesta es obvia.

No, esta crisis no está siendo gestionada por los mejores. Es un gobierno que incluye ministros inconsistentes intelectualmente y de escasa formación, así como otros integrantes de escasa ética y mentalidad maquiavélica. Pero es lo menos malo y, teniendo en cuenta que esto es España, me alegro de que sean ellos quienes están gestionando la crisis.