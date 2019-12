Crisis Climática: el negacionismo persistente de la derecha española

En cada campaña electoral surge algún político de la derecha reivindicando que el ecologismo no tiene ideología, y que la izquierda lo monopoliza. Pero como dijo una joven en la manifestación climática del pasado 6D, “el problema no es que la izquierda se movilice, sino que la derecha siempre está ausente: no está ni se le espera”. Es normal, porque la derecha española sigue anclada, todavía hoy, en el negacionismo climático más rancio y oportunista.