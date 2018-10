Crear un Bot en Telegram usando PHP

Hará cosa de unos meses me pareció muy buena idea crear un bot de telegram para mantener algún que otro grupo de Telegram que tenía pensado hacer. Me dispuse a ello y la verdad que he de reconocer que no lo conseguí. Estoy casi seguro de que había un bug en la API de telegram porque me resultó imposible añadir mi bot a un chat. Hace unos días hice otro intento y esta vez no me resultó demasiado difícil, puede ser que estuviese inspirado o que corrigiesen el bug. Como me costó encontrar documentación en español que estuviese completa