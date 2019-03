Un sitio web se volvió popular con un particular servicio: borra a tu ex de las fotos en que salen juntos. Se trata de Edit My Ex, una app que comenzó este año y ofrece que si esa persona "ya no es parte de tu vida, tampoco será parte de tus fotos". El servicio es ideal para aquellos que crean que salen perfectos en fotografías de vacaciones o por buenos recuerdos arruinados por su antigua pareja.