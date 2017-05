Los creadores de "Troll" pregonan que ellos empezaron con Harry Potter en 1986 [ENG]

¿Ha oído hablar de Harry Potter Jr.? No, no estamos hablando de alguna pieza oscura de ficción de fans, estamos hablando del niño que navega por un mundo lleno de brujas, magos y magia para salvar a su familia de un troll horrendo que ha escondido su esencia en alguien cercano al joven héroe. El chico fue interpretado por Noah Hathaway en la película Troll , que salió en 1986, 15 años antes de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Los cineastas John Buechler y Peter Davy van a dirigir un remake animado llamado Troll: The Rise de Harry Potter JR.