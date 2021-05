El creador de Python afirma que quieren hacer el lenguaje de programación "dos veces más rápido"

[...] Guido van Rossum, creador de Python, que desde hace tiempo es el lenguaje de programación más popular según distintas métricas, afirma que quieren hacer que su creación sea el doble de rápida. Pese a su popularidad, no es aun asunto menor, pues esa "lentitud" está haciendo que surjan implementaciones como Pyston, o no ser alternativa en muchos casos a C++ por necesidades de velocidad.