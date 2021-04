Creación de un boletín de noticias personalizado con Bash y una Raspberry Pi [ENG]

Utilizo Pinboard para guardar los artículos que he leído y, cada vez más, para guardar los artículos que quiero leer. Dicho esto, rara vez vuelvo atrás y leo cosas una vez que desaparecen en el vacío de Pinboard. Este no es un problema poco común, lo sé, pero creo que he ideado una solución simple. Recientemente configuré una Raspberry Pi y la monté debajo de mi escritorio. He estado jugando con RPis durante años, pero nunca encontré una necesidad recurrente para ellos, siempre han sido juguetes con un valor de diversión fugaz