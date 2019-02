Crea un motor de búsqueda para tu página web estática

Cuando montas una web estática normalmente no puedes indexar tu contenido. Por indexar me refiero a un buscador dentro de tu site. Tienes opciones como Algolia, puesto que Solr queda descartado al ser tu web serverless, pero implica añadir tu contenido a un tercero. ¿La solución? Indexar todo tu contenido con LunrJS. En este mini-tutorial muestro cómo he indexado todos mis blogposts (tanto en Español como en Inglés) en el cliente. La búsqueda es rapidísima, dado que todo está en memoria.