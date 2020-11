Si existe una pieza en el registro material del Mediterráneo central que nos muestre gráficamente que el periodo colonial griego no estuvo exento de conflictos, esa es sin duda la crátera de Aristonothos. Situada cronológicamente hacia el ca. 675-650 a. C. y hallada en una tumba de Cerveteri (la antigua Caere), parece haber sido fabricada por un artesano griego asentado en territorio etrusco, llamado Aristonothos. Sabemos del nombre porque precisamente aparece como firma en la propia crátera: Aristonothos epoisen, ‘Aristonothos me hizo’...