Cortes y Transiciones en el cine, con ejemplos [subs esp]  

La cosa más básica que haremos al editar es el corte. Aquí se explican y ponen ejemplos de cada uno de ellos: cutting on action (usado extensamente en Kill Bill), cut away, cross cut (usado habitualmente en conversaciones telefónicas), jump cut (genera sensación de paso del tiempo), match cut (como en 2001: Odisea en el espacio), fade in/fade out, dissolve (o fundido), wipe (usado hasta la saciedad en Star Wars), smash cut, iris shot, invisible cut (Birdman lo usa toda la película), J-Cut (indispensable en diálogos), L-Cut y combinaciones.