El corte de Cristina Pardo a Almeida: "No les gustan los insultos a su persona, pero se despotorran de los insultos a los demás"

Cristina le recuerda que él fue de los primeros políticos en recibir "insultos horrorosos" y que, en su momento, le dijo a un concejal de Zaragoza en Común que le insultó por su físico que en la política no vale todo. "Ustedes a veces parecen tener un doble rasero según el cual no les gustan los insultos a su persona, pero se despotorran de los insultos a los demás", le comenta tajante la presentadora de Más Vale Tarde.
Una cosa es insultar a alguien de derechas (al final de cuentas, una persona como Dios manda) y que lo único que se merece es devoción y respeto. Que a un sucio rojo y piojoso que tiene demasiada suerte con que le dejemos vivir cuando lo que se merecía es como poco el garrote vil.
( en su cabeza: Dilo, dilo... No, no lo digas.... No me pagan lo suficiente para tener estos dilemas existenciales)
.
Dejémonos de insultos de patio de colegio que eso es bajar a su nivel.
#11 Perfecto. Seamos mejores también en eso.
Esa es la calaña y respeto de los PePesunos.