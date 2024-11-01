edición general
El corte de Cristina Pardo a Almeida: "No les gustan los insultos a su persona, pero se despotorran de los insultos a los demás"

El corte de Cristina Pardo a Almeida: "No les gustan los insultos a su persona, pero se despotorran de los insultos a los demás"

Cristina le recuerda que él fue de los primeros políticos en recibir "insultos horrorosos" y que, en su momento, le dijo a un concejal de Zaragoza en Común que le insultó por su físico que en la política no vale todo. "Ustedes a veces parecen tener un doble rasero según el cual no les gustan los insultos a su persona, pero se despotorran de los insultos a los demás", le comenta tajante la presentadora de Más Vale Tarde.

16 comentarios
vicus. #2 vicus. *
Al chavo de media cuarta de altura, no le gusta que llamen carapolla, pero es de los que les gusta la "fruta".
17 K 150
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#2 La catadura moral de los personajes del PP es realmente vomitiva. Luego van de buenos cristianos.
14 K 118
angeloso #9 angeloso
#3 No hay peor cristiano que cualquier cristiano.
4 K 37
#15 cybermouse
#9 Hostias, no se yo, los legionarios de cristo y los del Yunque creo que son luxuri :troll:
0 K 8
borre #12 borre
#3 Si los "buenos" cristianos son los peores...
3 K 27
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Es lo que pasa. Cuando atacaban a Podemos desde el poder judicial todo eran risas y mofa. Ahora ya no hace tanta gracia...¿A que no?
11 K 89
ummon #4 ummon
Es que no es lo mismo…
Una cosa es insultar a alguien de derechas (al final de cuentas, una persona como Dios manda) y que lo único que se merece es devoción y respeto. Que a un sucio rojo y piojoso que tiene demasiada suerte con que le dejemos vivir cuando lo que se merecía es como poco el garrote vil.
( en su cabeza: Dilo, dilo... No, no lo digas.... No me pagan lo suficiente para tener estos dilemas existenciales)
6 K 68
reivaj01 #6 reivaj01
No sé si se puede hacer publicidad, pero con esta camiseta te puedes vestir y también puedes jugar a cifras y letras.

.  media
7 K 57
#10 emdi
#6 No necesitas comprar vocal para resolver.
2 K 28
Ludovicio #14 Ludovicio *
#6 La verdad es que ponerse a usar ese insulto infantil contra Almeida es hacerle el juego a la derecha. Critiquemos sus capacidades, su gestión y su ideario que con eso tenemos de sobra y, sobre todo, la razón.

Dejémonos de insultos de patio de colegio que eso es bajar a su nivel.

#11 Perfecto. Seamos mejores también en eso.
0 K 13
pitercio #8 pitercio
Hasta la versión femenina de Ferreras le desarma como un pelele y se queda con cara de polla.
3 K 35
#5 Otrebla8002
Da igual lo que se les demuestre a esta gente PePesuna, ellos siempre se creen con derecho a lo que les de la gana, y los demás somos plebeyos que no merecemos ni opinión ni derechos.
Esa es la calaña y respeto de los PePesunos.
3 K 32
el_Tupac #11 el_Tupac
Que si, que está feo llamar carapolla al alcalde. Y que si, que hay que debatir las ideas y no atacar a las personas... Pero en serio: No esperéis la misma cortesía de vuelta.
2 K 24
reithor #16 reithor
Anda, le han dado a Cristina un ticket de "un zasca a otro siervo del amo"
0 K 12
Jaime131 #7 Jaime131
Y viceversa.
0 K 11
#13 LondoMolari
Lo que daría que hubiese un octógono en el congreso (o varios) y que todas las chorradas que se dicen unos a otros en internet y en la tele, lo resolvieran ahí. Como lo hacían los intelectuales de antes!! Aunque estos de intelectuales poco la verdad
0 K 6

