El corte de Cristina Pardo a Almeida: "No les gustan los insultos a su persona, pero se despotorran de los insultos a los demás"

Cristina le recuerda que él fue de los primeros políticos en recibir "insultos horrorosos" y que, en su momento, le dijo a un concejal de Zaragoza en Común que le insultó por su físico que en la política no vale todo. "Ustedes a veces parecen tener un doble rasero según el cual no les gustan los insultos a su persona, pero se despotorran de los insultos a los demás", le comenta tajante la presentadora de Más Vale Tarde.