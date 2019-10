Coppola da la razón a Scorsese e insiste en que el género de superhérores no es cine: "Es despreciable"

Cuando se le preguntó sobre Martin Scorsese, quien hace poco declaró que las películas de superhéroes como las de los estudios Marvel "no son cine". Francis Ford Coppola no dudó en darle la razón a su colega y amigo. "Se espera que el cine nos aporte algo: iluminación, conocimiento, inspiración", continuó. "Martin se quedó corto cuando dijo que no eran cine. Se calló que son simplemente despreciables. Esto es lo que yo pienso".