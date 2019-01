Controla la ejecución de tu código de Arduino con las sentencias condicionales if else [podcast]

Una de las herramientas de programación más utilizadas son las sentencias condicionales if. Para que te hagas una idea, el loop() principal de Arduino UNO se repite 20 millones de veces por segundo. Sin cambiar el código, se obtienen resultados diferentes ¿a qué se debe? En gran medida es debido a las sentencias condicionales if else. En este podcast explican su sintaxis, cómo combinar varias condiciones y como anidar if.