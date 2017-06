Contra la positividad de sofá, antiayuda

La psicóloga Iratxe Bolaños tiene claro de qué lado está, qué hace menos daño: «Yo soy más de Mr. Puterful. Frente a esa felicidad en lata que nos han vendido de que todo tiene que ser guay por sistema, están ellos que dicen: “no, no, baja a la realidad”. Utiliza el humor para enseñarnos a hacer frente a una realidad que no nos gusta, frente a los que utilizan el deseo. Es el “decreta y se te dará”, y la vida no es así». Para Bolaños, estamos confundiendo la positividad con la negación de las emociones negativas.