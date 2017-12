Consumo abre expediente al BBK Live por no devolver dinero de las pulseras prepago

El Instituto Vasco de Consumo (KontsumoBIDE) ha iniciado un expediente sancionador contra la empresa Last Tour, organizadora del Bilbao BBK Live, por no devolver al público la totalidad del dinero no gastado con las pulseras de prepago "cashless" en el recinto del festival musical. Este expediente se ha abierto a raíz de la denuncia presentada por FACUA Euskadi, que consideró "absolutamente inaceptables" las condiciones impuestas para la devolución del dinero pagado con antelación y no gastado en el festival