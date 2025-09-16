Como las redes sociales crearon una versión de un tema existente

Empecemos por el principio:

Este agosto me encontraba procrastinando en mi casa viendo Tik Tok. En ese momento me saltó el video de un artista llamado Anibal que hacía una versión de un tema suyo al estilo Math Pop con la guitarra. Me pareció muy interesante, me lo guardé y le di su merecido like. Al instante fui a su Spotify a ver si encontraba esa versión.

Pero no estaba. Chasco.

En su lugar encontré una versión distinta a la que vi. Medio apenado dije, bueno mira. Al leer comentarios del video empecé a ver muchos pidiendo una versión larga de ese tema. Me dije, oye podría estar bien.

Pasan los días y veo que el artista ha hecho otro video. Que va a producir el tema al completo. Sucesivamente, en su página de Tik Tok, fui viendo la evolución de ese tema y cómo pedía consejo a la comunidad para quitar/poner/mejorar cosas.

Y adelantamos al martes pasado. Sale el tema. Aparte de gustarme porque me va el rollo Math Pop pensé en que acababa de ver algo que no había visto en directo: como un artista crea una versión condicionada por el público, en pocas semanas y viendo su evolución en “directo”

Pensé para mi mismo: acabo de ver una nueva forma de hacer música en el s. XXI y me ha parecido curioso. Es probable que ya se hubiese hecho, pero es la primera que lo vivo en primera persona y viendo el proceso.

Os dejo la versión inicial y la final para que lo comparéis:

- Inicial: www.youtube.com/watch?v=0NYEVLO06yo

- Final: www.youtube.com/watch?v=Grr0OzJWOEo

Un saludo y que no decaiga la música :D