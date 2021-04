¿Un conjunto de instrucciones es una API? [ENG]

Google copió miles de líneas del código de Oracle para implementar su propia versión de la API de Java sin tener que licenciar la API oficial de Java. El Tribunal dictaminó que Google no necesitaba una licencia porque está bien duplicar la API sin una. Una API no es como un código "real". Es solo una interfaz, una definición o especificación, y no es lo mismo que el código que realiza la función real. De hecho, los abogados que defendían el caso también hicieron esta distinción. Describieron algunas partes de Java como "código de declaración"