La congresista Alexandria Ocasio Cortez cuestionó el por qué no se denomina terroristas a los supremacistas blancos (en)

Cuestioné al FBI en el Congreso por qué no denominan terroristas a los grupos de supremacistas blancos. Afirmaron que la ley impide etiquetar a los grupos estadounidenses como terroristas, con graves preocupaciones por las libertades civiles. ¿Dónde está esa preocupación hoy? Repetidamente me dijeron que esta era una línea que no se puede cruzar a pesar de la violencia clara y selectiva en la que participan los supremacistas blancos, porque los riesgos para las libertades civiles eran demasiado grandes. Ese doble estándar nos mira hoy.