Conciliación familiar y vida saludable ¿para cuando?

El pasado miércoles 28 de abril, recibimos un correo del Servicio de Prevención Mancomunado del grupo mercantil Ayesa titulado "Cuídate física y mentalmente", donde nos daban unas pautas a seguir y que desgranamos a continuación.

Una de ellas es " Haz ejercicio ", por la que nos recomiendan 40 minutos de ejercicio físico. Teniendo en cuenta que te levantas a las 7 horas de la mañana (o antes) y que llegas a tu casa a partir de las 19 horas en adelante después de una jornada laboral sembrada de estrés, tensión, con sobrecarga de trabajo —seguramente realizando un trabajo de categoría superior a la que te tienen reconocida y por la que te pagan—, en un entorno donde un número importante de variables que miden los riesgos psicosociales determinan que la salud psicosocial de la plantilla es paupérrima, que demuestran que la política de la Empresa siembra el acoso laboral, a lo que hay que añadir la exposición a contagiarte en las oficinas y en el comedor, en los transportes públicos o bares si sales a desayunar o comer, lo primero que haces es intentar pasar el mayor tiempo posible con tu familia, porque si tienes hijos sabes que se acuestan pronto para ir al colegio el día siguiente, o con tu pareja, que no la ves desde el día anterior. Pero claro, cuando llegues, ¿de dónde vas a sacar tiempo y, en muchos casos la energía, para hacer ejercicio si no has podido ver, atender, ni disfrutar de la familia ante las largas y maratonianas jornadas de trabajo que, con toda probabilidad, te han dejado extenuado porque la política de la Empresa en materia de Salud en el trabajo y, más concretamente en lo concerniente a la salud psicosocial de la plantilla es machaquemos a los trabajadores hasta que revienten?

Con las elecciones de la Comunidad de Madrid la extrema derecha ha hablado mucho de la libertad. La libertad para la extrema derecha, para la Patronal, es la libertad que tienen los empresarios para explotar, para robar, para imponer su voluntad a la sociedad que no es otra que sostener los privilegios de una minoría parásita y criminal a cambio del sufrimiento y las vicisitudes de la mayoría, de nuestra clase social, de los trabajadores y trabajadoras. Como podemos comprobar, la Empresa nos ha mandado este panfleto que irradia cinismo y desvergüenza, en la práctica nos machaca, no reconoce nuestro trabajo, nos desprecia, nos sobrecarga de trabajo, nos paga unos salarios cada día más bajos, niega hacer una evaluación de riesgos psicosociales, niega los derechos de los trabajadores, niega incluso la constitución de un Comité de Seguridad y Salud con el apoyo de los traidores a la plantilla (CCOO-UGT), pero en la teoría manda comunicaciones como esta para hacer el "cumplimiento", con una comunicación pretende lavarse sus sucias manos, las manos de la explotación más inmisericorde contra la plantilla.

Libertad es conocer las leyes que rigen el mundo y, en base al conocimiento de nuestra necesidad y el conocimiento del mundo, ir satisfaciendo nuestras necesidades. Si los trabajadores no llegamos a final de mes, debemos liberarnos de los bajos salarios, consecuencia de las políticas reaccionarias de la patronal apoyadas por los parásitos oportunistas a los que sustentan —CCOO y UGT—. Si los trabajadores sufrimos estrés, los trabajadores debemos liberarnos de aquello que nos lo genera, que son las políticas nocivas de la Empresa. Si los trabajadores no somos dueños de nuestro tiempo y, por tanto, de nuestras vidas, los trabajadores deberemos liberarnos de quien nos niega el ser dueños de nuestro tiempo. Los trabajadores no necesitamos que nuestro verdugo nos diga lo que tenemos que hacer, sino lo que necesitamos es liberarnos de nuestro verdugo y su tiranía.

Y ello pasa por actuar en libertad, ello pasa por fortalecer el instrumento que nos sirve a los trabajadores para liberarnos, por el instrumento que nos sirve a los trabajadores para subir los salarios, para arrancar una jornada de trabajo humana y justa para que podamos vivir, para arrancar unos ritmos y una carga de trabajo que no nos enferme, en definitiva, ello pasa por fortalecer el instrumento que nos une y nos organiza a los trabajadores en la conquista de unas condiciones económicas y sociales más justas. En AYESA AT en particular, y en el mundo en general, los empresarios cada vez viven mejor a costa de privatizar el progreso social y tecnológico, es hora que los trabajadores nos organicemos para socializar ese progreso social y tecnológico cuyo desarrollo es enorme gracias, fundamentalmente, al enorme trabajo llevado a cabo por la clase obrera a lo largo de la historia. Cambiemos las condiciones para humanizar al mundo y ello pasa porque los trabajadores nos fortalezcamos ideológica y organizativamente en cada empresa.

En AYESA AT no lo dudes, ¡Fortalece el sindicalismo de clase, afíliate a la Coordinadora Sindical de Clase (CSC)! ¡La organización nos hará más fuertes!

¡FORTALECE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES, AFÍLIATE A CSC!

¡NO a los abusos laborales!

¡NO a los retrocesos laborales!

¡NO a la represión sindical!

SECCIÓN SINDICAL DE C.S.C. EN AYESA AT