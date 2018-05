El concejal que denunció la Gürtel condenado a cuatro años: “Hay mucha gente a la que no han podido llegar”

¿Se imaginó que estaban presentando una denuncia que años después podría acabar con un Gobierno? Si te digo la verdad, no. Yo sabía las relaciones de Correa con presidentes del Gobierno y el PP, yo sabía cómo funcionaba el partido. Yo pensé que iba a ser importante, pero no lo que ha resultado. La denuncia fue la punta del iceberg. Hay otra mucha gente a la cual no han podido llegar, en unas ocasiones por una cuestión y otra cuestión.