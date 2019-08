Comunicado sobre la asidua presencia de artículos míos en portada

Desde hace unas semanas, cada vez que uno de mis artículos o relatos cortos llega a portada, recibe uno o dos comentarios (generalmente de usuarios del sector derechista de meneame) que se preguntan si cada texto engendrado por mí alcanza necesariamente la portada por esa simple paternidad. Lanzan infundios intolerables sobre una supuesta connivencia entre los @admin y yo para que, saltándonos los algoritmos de meneame, mis creaciones siempre lleguen a portada.

Ante tan sucias acusaciones, debo desmentir cualquier contubernio entre la administración de meneame y yo. Los artículos llegan a portada porque la gente los vota, y ello pese a contar con el sempiterno negativo de @Bat00lo y de otros más ocasionales como el de @silvialibertarian y el resto de usuarios neocons de meneame. Y, si bien es cierto que los @admin son inocentes, debo reconocer que mi motivación a la hora de escribir los artículos es espuria. En efecto, con mis artículos pretendo devaluar la calidad de meneame de un modo drástico, a fin de que su precio de mercado acabe reduciéndose a 1 euro. En ese momento se la compraré a @dseijo y entonces la resucitaré devolviéndole su gloria de antaño y convirtiéndola en mi trampolín para ser presidente del país.

¿Existe alguna forma de abortar mi macabro plan? Sólo una: BUSCARME NOVIA. Disfrutar de las mieles del amor es el único estímulo lo suficientemente intenso como para apartarme de mis oscuras intenciones. Así que los usuarios que se quejan de la presencia de mis artículos en portada, ya saben lo que deben hacer si desean dejar de verlos. Si se atreven a iniciar tan ardua misión, y partiendo de que sé que la inmensa mayoría de ellos son profundamente de derechas, debo hacerles las siguientes advertencias:

-Pedid una buena porción de la Caja B del PP (o si sois de Vox o C´s, preguntad a vuestros partidos al respecto). Buscarme novia es una labor titánica que requiere contratar a una legión de sociólogos, investigadores privados y otros profesionales capaces de encontrar a una mujer capaz de aguantarme y a quien además quiera aguantar yo.

-Las pijas me aburren hasta el infinito, pero las chicas místicas me encantan. Sé que en los círculos conservadores cada vez hay menos de ese tipo, pero si encontráis a una como La Regenta en su etapa de idilio espiritual con el Magistral, me conquistáis.

-Tiene que ser una chica capaz de aceptar que, si la boda de su hermana es en junio, su novio asista a ella con bermudas y camisa por fuera.

-Debe ser una chica capaz de tolerar que, en cualquier festividad o evento de masas, su novio se niegue categóricamente a pisar el centro de la ciudad hasta que acabe, y dedique esos días a pasear por las calles más apartadas del extrarradio de la ciudad.

-Ha de aceptar que su novio diga lo que se le pase por la cabeza en los lugares y momentos más inconvenientes, sin importar la solemnidad del evento.

-Hay ermitaños que me consideran un sujeto demasiado poco sociable.

-Tened en cuenta que si la cosa sale mal mi venganza será terrible y escribiré un artículo por día hasta que @dseijo me venda la página a un euro.