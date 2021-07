Comparación entre Java, Go y Rust [ING]

Esta es una comparación entre Java, Go y Rust, no es un simple benchmark ,sino una comparación de tamaño de archivo ejecutable, uso de memoria, uso de CPU, requisitos run-time y, un pequeño benchmark de peticiones por segundo para intentar dar algún sentido a las cifras. En un esfuerzo por tratar de comparar ¿manzanas con manzanas?, He escrito un servicio web en cada uno de los lenguajes comparados.