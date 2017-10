El compañero de celda de Jordi Sánchez se cambia harto de su "matraca" soberanista

El que hasta este sábado era compañero de celda en la cárcel de Soto del Real del presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, pidió ser trasladado porque no aguantaba "su matraca con el tema del independentismo", que le suponía "una doble condena", motivo por el que la prisión le ha concedido el cambio. Se trata de un preso de confianza, de los que se designan entre los de mejor comportamiento para acompañar a los recién llegados, y que se suelen caracterizar por su buen carácter, pero que "ya no podía más" y alegó que "no soportaba la matraca con el tema del independentismo" de Jordi Sánchez