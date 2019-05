Cómo se vive el Ramadán a los 16 años en el instituto

Aya, Abir y Salma no fuman, no beben alcohol, no comen cerdo, rezan cinco veces al día y, durante un mes al año, hacen el ayuno de Ramadán. Estas tres chicas zaragozanas, de entre 16 y 18 años, estudian en dos institutos del barrio del Actur y viven este mes con normalidad y mucha emoción. "Nos encanta el Ramadán, estamos todo el año esperando esta época. Me ayuda a concentrarme en los estudios", asegura Aya El Belaizi, de 18 años, estudiante de 2º de Bachillerato en el IES Miguel de Molinos.